Ирина Слуцкая объяснила, почему запрещала родителям приходить на соревнования

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, почему запрещала родителям приходить на соревнования, в которых участвовала.
«Терпеть не могу, когда близкие приходят на соревнования. Я строго не разрешала ходить родителям на соревнования, в которых участвовала. Почему?
Мои родители очень сильно переживали за меня на выступлениях. Иногда мне казалось, что даже больше, чем я сама. Когда они сидели на соревнованиях, то я на энергетическом уровне ощущала их волнение… И тогда я начинала переживать ещё больше.
Поэтому мне было намного спокойней, когда во время выступления их не было в зале. Ведь тогда мне удавалось лучше сосредоточиться на программе и своём чистом прокате. А уже после выступлений я шла в гостиницу и звонила им оттуда, сообщала свой результат», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 14 декабря 2021
-
07:51
-
00:11
- 13 декабря 2021
-
22:59
-
21:32
-
20:53
-
20:48
-
20:35
-
20:26
-
20:16
-
19:59
-
19:52
-
19:46
-
19:41
-
19:36
-
19:18
-
18:53
-
15:16
-
14:59
-
14:16
-
13:33
-
12:23
-
11:23
-
11:09
-
10:23
-
08:51
-
08:39
-
07:52
-
07:31
-
01:01
-
00:14
- 12 декабря 2021
-
21:45
-
11:42
-
11:20
-
02:09
- 11 декабря 2021
-
18:49