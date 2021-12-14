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Ирина Слуцкая объяснила, почему запрещала родителям приходить на соревнования

Ирина Слуцкая объяснила, почему запрещала родителям приходить на соревнования
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Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, почему запрещала родителям приходить на соревнования, в которых участвовала.

«Терпеть не могу, когда близкие приходят на соревнования. Я строго не разрешала ходить родителям на соревнования, в которых участвовала. Почему?

Мои родители очень сильно переживали за меня на выступлениях. Иногда мне казалось, что даже больше, чем я сама. Когда они сидели на соревнованиях, то я на энергетическом уровне ощущала их волнение… И тогда я начинала переживать ещё больше.

Поэтому мне было намного спокойней, когда во время выступления их не было в зале. Ведь тогда мне удавалось лучше сосредоточиться на программе и своём чистом прокате. А уже после выступлений я шла в гостиницу и звонила им оттуда, сообщала свой результат», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».

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