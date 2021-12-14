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Первый канал покажет чемпионат России по фигурному катанию

Первый канал покажет чемпионат России по фигурному катанию
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Первый канал проведёт трансляции чемпионата России по фигурному катанию. Турнир пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

В эфире будут показаны короткие и произвольные программы соревнований среди девушек, пар и танцевальных дуэтов, а также показательные выступления. Сайт Первого канала покажет соревнования сильнейших фигуристов России в полном объёме: все прокаты и закулисье, а также трансляцию официальной жеребьёвки.

По итогам чемпионата России определится состав национальной команды на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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