Первый канал покажет чемпионат России по фигурному катанию
Поделиться
Первый канал проведёт трансляции чемпионата России по фигурному катанию. Турнир пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.
В эфире будут показаны короткие и произвольные программы соревнований среди девушек, пар и танцевальных дуэтов, а также показательные выступления. Сайт Первого канала покажет соревнования сильнейших фигуристов России в полном объёме: все прокаты и закулисье, а также трансляцию официальной жеребьёвки.
По итогам чемпионата России определится состав национальной команды на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 20 февраля.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 14 декабря 2021
-
09:36
-
07:51
-
00:11
- 13 декабря 2021
-
22:59
-
21:32
-
20:53
-
20:48
-
20:35
-
20:26
-
20:16
-
19:59
-
19:52
-
19:46
-
19:41
-
19:36
-
19:18
-
18:53
-
15:16
-
14:59
-
14:16
-
13:33
-
12:23
-
11:23
-
11:09
-
10:23
-
08:51
-
08:39
-
07:52
-
07:31
-
01:01
-
00:14
- 12 декабря 2021
-
21:45
-
11:42
-
11:20
-
02:09
Партнерский контент