Российская фигуристка назвала главное впечатление от тренировок у Этери Тутберидзе

Российская фигуристка-парница Дарья Павлюченко, которая проходила просмотр в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, ответила на вопрос, какие у неё остались впечатления от тренировок. В настоящее время Павлюченко выступает в парном катании с Денисом Ходыкиным.
«Нужно очень много работать — это самое главное. При этом не могу сказать, что там кто-то сильно давил на тебя или ругался. Просто приходишь и понимаешь, что все люди работают.
Там такая атмосфера, что ты просто не можешь не работать, ты просто понимаешь это сам: какая-то энергия тебя изнутри наполняет. Атмосфера в воздухе витает такая, что ты хочешь работать», — приводит слова спортсменки Sport24.
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