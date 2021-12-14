Елизавета Туктамышева нашла позитив в отмене финала Гран-при по фигурному катанию

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева прокомментировала решение организаторов отменить финал Гран-при по фигурному катанию. Турнир должен был пройти в Осаке (Япония) с 9 по 12 декабря.
Туктамышева заметила, что в отмене финала Гран-при есть и позитив. По словам Елизаветы, теперь можно спокойно отдохнуть на фоне накопившейся усталости.
«Скажем так, что это не тот старт, из-за отмены которого надо очень разочаровываться. Есть более важные старты, и из-за их отмены я расстроилась бы гораздо сильнее.
Тут же я спокойно восприняла эту новость. Она не была неожиданной, потому что все эти разговоры начались ещё за 4-5 дней, и я постепенно начала готовить себя к тому, что так произойдёт. Плюс я была довольно уставшая и для себя нашла в отмене положительные стороны. Подумала, что всё так и должно быть», — цитирует Туктамышеву «Матч ТВ».
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