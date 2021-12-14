Елизавета Туктамышева назвала сумму первых крупных призовых и рассказала, как потратила их

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о первых крупных призовых, полученных за победу на этапах Гран-при в сезоне-2011/2012.

«Самые весомые призовые начались, когда я стала ездить на взрослые Гран-при. И мне пришла сумма за два первых места: почти миллион (рублей. — Прим. «Чемпионата»).

Из этих денег я купила себе MacBook Air самой новой модели. Самый запоминающийся подарок себе! Он у меня, кстати, около десяти лет проработал. Стоил 127 тысяч, по-моему. А остальные деньги просто в копилочку положили с мамой», — приводит слова Туктамышевой «Матч ТВ».

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