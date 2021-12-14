Катарина Гербольдт выступила за повышение возрастного ценза на фоне травмы Алёны Косторной

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании, высказалась в пользу повышения возрастного ценза в фигурном катании. В настоящее время возрастной ценз составляет 15 лет, Норвежская ассоциация конькобежцев предложила поднять его до 17 лет.

По словам Гербольдт, у 18-летней Алёны Косторной, получившей перелом кисти, будут перспективы при повышении возрастного ценза.

«Кисть, в принципе, не самая важная часть в нашем деле. Но тем не менее это мешает много чего делать, и всё-таки небезопасно прыгать. Не знаю, насколько захотят рисковать, потому что падать на руку, естественно, нельзя, и сложные элементы при этом тоже вряд ли кто-то будет делать.

Будут ли у Косторной перспективы при повышении возрастного ценза? Однозначно да. Вообще я за повышение возрастного ценза. Потому что у детей, к сожалению, очень короткая спортивная жизнь. Я не считаю правильным и адекватным тратить столько времени, сил, денег и здоровья ради одного-двух сезонов», — цитирует Гербольдт «Газета.ру».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!