Катарина Гербольдт выступила за повышение возрастного ценза на фоне травмы Алёны Косторной

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании, высказалась в пользу повышения возрастного ценза в фигурном катании. В настоящее время возрастной ценз составляет 15 лет, Норвежская ассоциация конькобежцев предложила поднять его до 17 лет.
По словам Гербольдт, у 18-летней Алёны Косторной, получившей перелом кисти, будут перспективы при повышении возрастного ценза.
«Кисть, в принципе, не самая важная часть в нашем деле. Но тем не менее это мешает много чего делать, и всё-таки небезопасно прыгать. Не знаю, насколько захотят рисковать, потому что падать на руку, естественно, нельзя, и сложные элементы при этом тоже вряд ли кто-то будет делать.
Будут ли у Косторной перспективы при повышении возрастного ценза? Однозначно да. Вообще я за повышение возрастного ценза. Потому что у детей, к сожалению, очень короткая спортивная жизнь. Я не считаю правильным и адекватным тратить столько времени, сил, денег и здоровья ради одного-двух сезонов», — цитирует Гербольдт «Газета.ру».
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 14 декабря 2021
-
12:12
-
11:22
-
11:18
-
09:48
-
09:36
-
07:51
-
00:11
- 13 декабря 2021
-
22:59
-
21:32
-
20:53
-
20:48
-
20:35
-
20:26
-
20:16
-
19:59
-
19:52
-
19:46
-
19:41
-
19:36
-
19:18
-
18:53
-
15:16
-
14:59
-
14:16
-
13:33
-
12:23
-
11:23
-
11:09
-
10:23
-
08:51
-
08:39
-
07:52
-
07:31
-
01:01
-
00:14