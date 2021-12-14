«Это нелепо». Алексей Ягудин высказался о травме Алёны Косторной перед чемпионатом России

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал снятие чемпионки Европы – 2020 Алёны Косторной с предолимпийского чемпионата России из-за травмы. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Там будут разыграны путёвки на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай).
«Мне очень жалко, что Алёна получила травму. У этого человека был шанс отобраться на Олимпиаду. Она очень талантливая и одарённая спортсменка. Очень жаль, что именно в олимпийский сезон произошло такое. Это не травма стопы, ноги или другой части тела, которыми работают фигуристы, а кисть. Как-то это нелепо. Мне лично очень обидно
На мой взгляд, это потеря для чемпионата России. Алёна — одна из претенденток на олимпийскую сборную», — приводит слова Ягудина «РИА Новости Спорт».
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