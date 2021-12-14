Елена Вайцеховская предрекла проблемы Этери Тутберидзе в случае поднятия возрастного ценза

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказала мнение, что у заслуженного тренера России Этери Тутберидзе будут проблемы, если в фигурном катании поднимут возрастной ценз. В настоящее время возрастной ценз составляет 15 лет. Норвежская ассоциация конькобежцев предложила поднять его до 17 лет.

Вайцеховская порассужадала на тему, кто из одиночниц, выступающих под руководством Тутберидзе, останется во взрослых соревнованиях, если возрастной ценз поднимут.

«Кто останется (после Олимпиады в Пекине. — Прим. «Чемпионата»), если летом поднимут возраст? Вроде бы ответ на поверхности: Трусова, которая хочет, Косторная, которая объявила, что будет продолжать (верить в эту латынь или нет — личное дело каждого), Майя Хромых, Даша Усачёва после выздоровления. Валиева, наконец, которая по своему таланту и потенциалу могла бы выиграть не одну, а две Олимпиады, и, безусловно, второй такой фигуристки в мире нет.

Но тут просматривается парадокс: абсолютно все примеры из текущего настоящего и недавнего прошлого говорят о том, что ресурс девочек «Хрустального» при той нагрузке, которая на них падает, — два, максимум три года. Потом нужна либо перезагрузка, как это не слишком успешно пытался организовать Орсер для Медведевой, либо будет иметь место очень сильный спад, потеря кондиций и нервное истощение, следствием которого становится полное нежелание продолжать карьеру (вариант Липницкой, Загитовой).

Сложная ситуация может сложиться для всех без исключения, как мне кажется. Прежде всего для тренеров», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

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