«Как они целовались...» Татьяна Навка отреагировала на поцелуй Медведевой и Милохина

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала новый номер двукратной чемпионки мира в женском одиночном катании, россиянки Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина, который те продемонстрировали в рамках телепроекта «Ледниковый период». В концовке номера Медведева и Милохин страстно поцеловались.

«Я даже не помню, как они катались и что делали. Но то, как они смотрели друг на друга, как целовались… Вы вообще подходите друг другу! Вы нас зарядили чистой и нежной атмосферой!» — приводит слова Татьяны Навки WMJ.ru.

Новость по теме Медведева и Милохин страстно поцеловались в новом номере на «Ледниковом периоде»

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