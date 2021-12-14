«Как они целовались...» Татьяна Навка отреагировала на поцелуй Медведевой и Милохина
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала новый номер двукратной чемпионки мира в женском одиночном катании, россиянки Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина, который те продемонстрировали в рамках телепроекта «Ледниковый период». В концовке номера Медведева и Милохин страстно поцеловались.
«Я даже не помню, как они катались и что делали. Но то, как они смотрели друг на друга, как целовались… Вы вообще подходите друг другу! Вы нас зарядили чистой и нежной атмосферой!» — приводит слова Татьяны Навки WMJ.ru.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 14 декабря 2021
-
16:34
-
16:22
-
15:27
-
13:56
-
13:28
-
12:12
-
11:22
-
11:18
-
09:48
-
09:36
-
07:51
-
00:11
- 13 декабря 2021
-
22:59
-
21:32
-
20:53
-
20:48
-
20:35
-
20:26
-
20:16
-
19:59
-
19:52
-
19:46
-
19:41
-
19:36
-
19:18
-
18:53
-
15:16
-
14:59
-
14:16
-
13:33
-
12:23
-
11:23
-
11:09
-
10:23
-
08:51
Партнерский контент