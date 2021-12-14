СМИ: Татьяна Тарасова пропустила съёмки «Ледникового периода» из-за проблем со здоровьем

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пропустила съёмки заключительного этапа шоу «Ледниковый период» из-за проблем со здоровьем, сообщает издание «Спорт-экспресс» со ссылкой на собственный источник. Тарасова является главным судьёй проекта.
Отмечается, что ведущий проекта, олимпийский чемпион Алексей Ягудин выразил надежду, что Тарасова скоро вернётся к съёмкам.
Ранее у Тарасовой случился конфликт с супругой Евгения Плющенко Яной Рудковской. Тарасова заявила, что Рудковская многое испортила в работе Плющенко. По её словам, продюсер решила, что переманивать фигуристок из других школ будет полезнее для раскрутки. Рудковская в ответ заявила, что её муж заступился за Тарасову, когда команда Тутберидзе её унизила.
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