Алина Загитова показала новый образ для съёмок «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова в «Инстаграме» показала новый образ для съёмок телевизионного шоу «Ледниковый период», где она является ведущей вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.

Алина примерила костюм с открытыми плечами: шорты с блёстками и верх с большим атласным бантом.

Фото: https://www.instagram.com/azagitova/

Также Загитова является чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018). Алина — первая в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка участвует в ледовых шоу, является ведущей телепроекта «Ледниковый период», учится на факультете журналистики.

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