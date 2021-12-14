Алина Загитова показала новый образ для съёмок «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова в «Инстаграме» показала новый образ для съёмок телевизионного шоу «Ледниковый период», где она является ведущей вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.
Алина примерила костюм с открытыми плечами: шорты с блёстками и верх с большим атласным бантом.
Фото: https://www.instagram.com/azagitova/
Также Загитова является чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018). Алина — первая в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка участвует в ледовых шоу, является ведущей телепроекта «Ледниковый период», учится на факультете журналистики.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 14 декабря 2021
-
19:59
-
19:19
-
19:11
-
18:38
-
18:11
-
16:34
-
16:22
-
15:27
-
13:56
-
13:28
-
12:12
-
11:22
-
11:18
-
09:48
-
09:36
-
07:51
-
00:11
- 13 декабря 2021
-
22:59
-
21:32
-
20:53
-
20:48
-
20:35
-
20:26
-
20:16
-
19:59
-
19:52
-
19:46
-
19:41
-
19:36
-
19:18
-
18:53
-
15:16
-
14:59
-
14:16
-
13:33