«Тяжело было смотреть на этот номер». Траньков — о выступлении Волосожар с травмой

После записи 12-го выпуска телепроекта «Ледниковый период» двукратные олимпийские чемпионы и супруги Татьяна Волосожар и Максим Траньков не смогли сдержать слёз.

Дело в том, что Волосожар, выступающая в паре с актёром Фёдором Федотовым, во время записи предыдущего выпуска, который ещё не был в эфире, упала на лёд, в результате чего получила серьёзную травму — разрыв мениска. Татьяна и Фёдор – одни из главных претендентов на победу, поэтому, несмотря на боль, Волосожар решила продолжить участие в шоу. В полуфинале пара показала безупречный номер, после которого фигуристка расплакалась.

Траньков, наблюдавший за номером с судейской скамьи, со слезами на глазах прокомментировал увиденное.

«Тяжело мне было смотреть на этот номер, потому что я каждый день дома вижу супругу, которая хромает, передвигаясь по дому. Я тысячу раз задавал вопрос, зачем ей это нужно, но это фигурное катание головного мозга. Она делает это всем сердцем. Всё, что я могу сказать, это то, что я тебя всегда поддержу», — приводит слова Транькова WMJ.ru.