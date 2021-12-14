Прима-балерина Большого театра высказалась о природном даре Камилы Валиевой

Прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова высказала мнение, что российская фигуристка Камила Валиева могла бы достичь успеха в классическом балете.
«Если бы Камила решила стать балериной, я уверена, у неё бы всё получилось. Потому что она обладает такими природными дарами, как высокие способности тела и музыкальность. Всему остальному можно научить», — приводит слова Смирновой «Газета.Ru».
Дебютируя во взрослой серии Гран-при сезона-2021/2022, 15-летняя Валиева выиграла два этапа, попутно переписав на себя все мировые рекорды по баллам, набранным за исполнение программ: 87,42 – в короткой, 185,29 – в произвольной, 272,71 – по сумме двух выступлений. Камила не только исполняет элементы ультра-си, но и показывает отличную гибкость и красоту движений.
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