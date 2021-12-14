Энберт — на видео с Загитовой: Алина, а ты точно фигуристка?

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт опубликовал в социальной сети TikTok совместное видео с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

«Алина, а ты точно фигуристка?» — написал Энберт под роликом.

В видео Энберт, Загитова и актриса, участница шоу «Ледниковый период» Агата Муцениеце танцуют под популярный трек, а в концовке Загитова падает на лёд.

Напомним, Загитова в текущем сезоне вместе с Алексеем Ягудиным является ведущей «Ледникового периода».

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