Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Энберт — на видео с Загитовой: Алина, а ты точно фигуристка?

Энберт — на видео с Загитовой: Алина, а ты точно фигуристка?
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт опубликовал в социальной сети TikTok совместное видео с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

«Алина, а ты точно фигуристка?» — написал Энберт под роликом.

В видео Энберт, Загитова и актриса, участница шоу «Ледниковый период» Агата Муцениеце танцуют под популярный трек, а в концовке Загитова падает на лёд.

Напомним, Загитова в текущем сезоне вместе с Алексеем Ягудиным является ведущей «Ледникового периода».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021