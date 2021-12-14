«В душе страну менять не намерен». Егор Мурашов — о смене спортивного гражданства

21-летний фигурист Егор Мурашов рассказал, почему решил сменить спортивное гражданство и с сезона-2021/2022 представляет на международных стартах сборную Швейцарии.

Мурашов тренируется у Виктории Буцаевой в Москве и у Стефана Ламбьеля в Лозанне.

«Швейцарию стали обсуждать сразу же после того, как я решил в принципе менять спортивное гражданство. Возникла идея попробовать себя в другой команде, и команда Стефана предложила мне выступать за Швейцарию. Ламбьель помог с оформлением перехода, с документами. Многие удивляются моему решению, но здесь, скорее, история о совпадении интересов. Мне нужно было найти страну, и появился вариант со Швейцарией. Почему нет? У нас есть конкуренция, пусть она и несравнима с той, что сейчас в России. С первого раза выиграть чемпионат Швейцарии мне не удалось, только второе место. На следующий год будем думать, как не допустить тех ошибок, которые были в этом году. И при подготовке, и при выступлении.

Для меня Швейцария — это как спортивная команда. Я не могу воспринимать Швейцарию как новую родину, всё-таки у меня даже паспорта нет, я не гражданин. Моей страной была и будет Россия. Другое дело — спортивное гражданство, я его сменил. Но в душе страну менять не намерен», — приводит слова Мурашова «Спорт-экспресс».