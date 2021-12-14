«В душе страну менять не намерен». Егор Мурашов — о смене спортивного гражданства

21-летний фигурист Егор Мурашов рассказал, почему решил сменить спортивное гражданство и с сезона-2021/2022 представляет на международных стартах сборную Швейцарии.
Мурашов тренируется у Виктории Буцаевой в Москве и у Стефана Ламбьеля в Лозанне.
«Швейцарию стали обсуждать сразу же после того, как я решил в принципе менять спортивное гражданство. Возникла идея попробовать себя в другой команде, и команда Стефана предложила мне выступать за Швейцарию. Ламбьель помог с оформлением перехода, с документами. Многие удивляются моему решению, но здесь, скорее, история о совпадении интересов. Мне нужно было найти страну, и появился вариант со Швейцарией. Почему нет? У нас есть конкуренция, пусть она и несравнима с той, что сейчас в России. С первого раза выиграть чемпионат Швейцарии мне не удалось, только второе место. На следующий год будем думать, как не допустить тех ошибок, которые были в этом году. И при подготовке, и при выступлении.
Для меня Швейцария — это как спортивная команда. Я не могу воспринимать Швейцарию как новую родину, всё-таки у меня даже паспорта нет, я не гражданин. Моей страной была и будет Россия. Другое дело — спортивное гражданство, я его сменил. Но в душе страну менять не намерен», — приводит слова Мурашова «Спорт-экспресс».
- 14 декабря 2021
-
23:25
-
22:49
-
22:13
-
21:29
-
21:17
-
20:46
-
19:59
-
19:19
-
19:11
-
18:38
-
18:11
-
16:34
-
16:22
-
15:27
-
13:56
-
13:28
-
12:12
-
11:22
-
11:18
-
09:48
-
09:36
-
07:51
-
00:11
- 13 декабря 2021
-
22:59
-
21:32
-
20:53
-
20:48
-
20:35
-
20:26
-
20:16
-
19:59
-
19:52
-
19:46
-
19:41
-
19:36