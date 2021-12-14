Стала известна дата выхода нового интервью с Этери Тутберидзе

Определилась дата выхода эксклюзивного интервью заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Материал выйдет 25 декабря на Первом канале в 10:15 мск.
Ранее выпуск анонсировали под названием «Этери. Диалоги с королевой льда», сейчас он указан в программе как «Этери Тутберидзе. Откровенный разговор».
Отметим, что с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге пройдёт предолимпийский чемпионат России. Там за путёвки на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай) в числе прочих поборются и подопечные Тутберидзе.
В турнире из-за травмы не примет участия одна из учениц Тутберидзе, чемпионка Европы – 2020 Алёна Косторная.
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