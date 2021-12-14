«Это какая-то фишка сезона». Ягудин отреагировал на поцелуй Медведевой и Милохина

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин отреагировал на поцелуй Евгении Медведевой и Дани Милохина в ходе съёмок очередного эпизода телепроекта «Ледниковый период». Ягудин вместе с Алиной Загитовой является ведущим шоу.

«Есть ли между ними искра, надо спросить у самих ребят. Я с ними не живу — ни с Даней, ни с Женей. Ну поцеловались и поцеловались… И что теперь? Мне вообще всё равно. Ну, полижите друг другу. Да все целуются на этом шоу. Все обнимались. Это какая-то фишка этого сезона. Раньше это были единичные случаи, а теперь началось поголовно. Видимо, заметили, что это работает.

Даже шутили на эту тему, что все услышали комментарий Татьяны Анатольевны: «Мы ощущали секс, он летал в воздухе» (пародируя Тарасову). И все такие: «Ага, значит, это работает, давай-ка будем целоваться и обниматься». Потому что всё-таки показывать на экранах-то что-то надо. А если мы пойдём дальше… Хотя наши участники всё равно найдут, чем удивить. Этот сезон отличался креативом, и я уверен, что и в дальнейшем они смогут как-то превзойти поцелуй на льду», — цитирует Ягудина «Спорт-экспресс».

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