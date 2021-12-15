Брайан Орсер отреагировал на стильное чёрно-белое фото Евгении Медведевой с вечеринки

Канадский специалист Брайан Орсер, бывший тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, оставил комментарий под постом россиянки в «Инстаграме». Ранее Медведева выложила стильное чёрно-белое фото с вечеринки.

«Красивый образ!» — написал Орсер в комментариях.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Евгении Медведевой.

Евгения Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.

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