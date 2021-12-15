«Добавили перца!» Роман Костомаров отреагировал на поцелуй Медведевой и Милохина

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров прокомментировал новый номер двукратной чемпионки мира в женском одиночном катании, россиянки Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина, который те продемонстрировали в рамках телепроекта «Ледниковый период». В концовке номера Медведева и Милохин страстно поцеловались.

«Передано новогоднее настроение, это круто! Но вначале была какая-то вода, вода, вода, ничего не происходило. Думаю: «Неужели так будет весь номер? Что-то должно произойти, иначе я влеплю 5,9!»

И тут они начали зажигать, плясать, добавили перца в этот номер, и последний поцелуй был потрясающий. Фантастический номер. Спасибо вам!» — приводит слова Костомарова «Газета.ру».

Новость по теме Медведева и Милохин страстно поцеловались в новом номере на «Ледниковом периоде»

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!