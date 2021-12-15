Американская пианистка обратилась к Алёне Косторной
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Американская пианистка и композитор Келли Моран обратилась к российской фигуристке Алёне Косторной в «Инстаграме». Ранее стало известно, что спортсменка из-за травмы пропустит чемпионат России, где пройдёт отбор в команду на Олимпийские игры в Пекине. Алёна в своём «инстаграме» поблагодарила болельщиков за поддержку, а недоброжелателей за то, что делают её сильнее.
«Теперь я надеюсь, что Олимпиаду перенесут, пока тебе не станет лучше. Поправляйся, Алёна. Я надеюсь, ты знаешь, как сильно тебя любят и поддерживают болельщики фигурного катания со всего мира», — написала Моран.
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