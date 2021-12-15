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Алёна Косторная рассказала, как сломала кисть

Алёна Косторная рассказала, как сломала кисть
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Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, как сломала кисть. Из-за травмы фигуристка не сможет выступить на чемпионате России, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

«Дело было на тренировке. Я отрабатывала аксель и неудачно упала во время одного из прыжков. Дальше сами понимаете, что произошло. Такое бывает, все спортсмены получают травмы», — рассказала Косторная в своём YouTube-канале.

Алёна Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при сезона-2019/2020, серебряный (2020) и двукратный бронзовый (2018, 2019) призёр чемпионатов России.

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