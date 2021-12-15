Президент ФФККР Александр Горшков рассказал, чего не хватает сборной России

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что фигуристы национальной команды испытывают проблемы с федеральными базами для подготовки.
«Из глобальных проблем могу отметить, что фигуристам недостаточно федеральных тренировочных баз для подготовки. Дефицит льда особым образом ощущается летом», — приводит слова Горшкова «РИА Новости Спорт».
Также он рассказал о проблемах в отношении подготовки в Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Основная проблема на данный момент – это организация прямых перелётов из Красноярска в Пекин. Изначально наш план таких перелётов был поддержан, но позже нам сказали, что с этим есть проблема. А перелёт через Хабаровск нас не устраивает», — добавил Горшков.
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