«Думал, это всё». Дмитрий Соловьёв — о падении Ксении Бородиной с двухметровой высоты
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв, выступающий в шоу «Ледниковый период» в дуэте с Ксенией Бородиной, рассказал, что на тренировке партнёрша упала с двухметровой высоты во время поддержки.
«Я думал, это всё. Но Ксюха взяла себя в кулак, сказала, что будем эту поддержку делать, не задумываясь даже. Просто умница», — приводит слова Соловьёва WMJ.
Дмитрий Соловьёв в паре с Екатериной Бобровой — олимпийские чемпионы 2014 года и серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, чемпионы Европы (2013), семикратные чемпионы России.
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