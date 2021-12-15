Александра Трусова включена в список участников чемпионата России

Российская фигуристка Александра Трусова попала в список участников чемпионата России. Об этом рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 23 по 26 декабря.

«Александра Трусова есть в списках на участие в чемпионате России. Больше ничего сообщить не могу», — рассказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, Трусова получила травму незадолго до этапа Гран-при Японии и снялась с турнира, хотя изначально была заявлена на него.

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