Александра Трусова включена в список участников чемпионата России
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Российская фигуристка Александра Трусова попала в список участников чемпионата России. Об этом рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 23 по 26 декабря.
«Александра Трусова есть в списках на участие в чемпионате России. Больше ничего сообщить не могу», — рассказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, Трусова получила травму незадолго до этапа Гран-при Японии и снялась с турнира, хотя изначально была заявлена на него.
Новость по темеАлександра Трусова объявила о намерении выступить на чемпионате России, несмотря на травму
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