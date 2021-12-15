«Хорошая новость». Авербух — о включении Трусовой в список участников чемпионата России

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал включение Александры Трусовой в список участников чемпионата России, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Ранее Трусова получила травму незадолго до этапа Гран-при Японии и снялась с турнира, хотя изначально была заявлена на него.

«То, что Александра Трусова включена в список участников на чемпионате России, — это хорошая новость для всех нас. Думаю, Саша, как и все спортсмены, мечтает попасть на Олимпиаду. Чтобы попасть на Олимпийские игры, Саша должна выступить на чемпионате России.

Всё нормально, если Саша готова принять участие в чемпионате России — значит, она восстановилась от полученной травмы. Ждём результатов. Уверен, что на чемпионате России будет захватывающая борьба», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!