Мария Бутырская: Трусовой надо выступать чемпионате России, чтобы поехать на Олимпиаду

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала включение Александры Трусовой в список участников чемпионата России, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Ранее Трусова получила травму незадолго до этапа Гран-при Японии и снялась с турнира, хотя изначально была заявлена на него.

«Если Трусова заявлена и будет выступать на чемпионате России — значит, она восстановилась от травмы и готовилась к чемпионату страны. Думаю, всё в порядке. Здесь вариантов особо нет: надо выступать. Та же Алёна Косторная получила травму прямо перед чемпионатом России и не будет выступать, поэтому шансов поехать на Олимпийские игры у неё, наверное, уже нет.

Все вопросы, связанные с отбором в олимпийскую сборную России, будут решены на чемпионате страны. На Олимпийские игры поедут те, кто будет в тройке. Чемпионат России — это главный старт сезона», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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