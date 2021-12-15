Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Наталья Бестемьянова ответила на вопрос, рискует ли Трусова, выступая на ЧР после травмы

Наталья Бестемьянова ответила на вопрос, рискует ли Трусова, выступая на ЧР после травмы
Комментарии

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала включение Александры Трусовой в список участников чемпионата России, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Ранее Трусова получила травму незадолго до этапа Гран-при Японии и снялась с турнира, хотя изначально была заявлена на него.

«Хорошо, что Александра Трусова выступит на чемпионате России. Риск ли это, учитывая недавнюю травму Саши? Можно встать на табуретку, чтобы повесить занавеску, и назвать это риском.

Сейчас главный сезон в её жизни. Если Трусова не выступит на чемпионате России, то не отберётся на Олимпийские игры. Сниматься с чемпионата России будут только те, кто уже ходить не может и лежат пластом. Те, кто сможет кататься, будут терпеть и выступать», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021