Наталья Бестемьянова ответила на вопрос, рискует ли Трусова, выступая на ЧР после травмы

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала включение Александры Трусовой в список участников чемпионата России, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Ранее Трусова получила травму незадолго до этапа Гран-при Японии и снялась с турнира, хотя изначально была заявлена на него.

«Хорошо, что Александра Трусова выступит на чемпионате России. Риск ли это, учитывая недавнюю травму Саши? Можно встать на табуретку, чтобы повесить занавеску, и назвать это риском.

Сейчас главный сезон в её жизни. Если Трусова не выступит на чемпионате России, то не отберётся на Олимпийские игры. Сниматься с чемпионата России будут только те, кто уже ходить не может и лежат пластом. Те, кто сможет кататься, будут терпеть и выступать», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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