Даня Милохин жёстко упал в номере с Евгенией Медведевой в финале «Ледникового периода»

Российский тиктокер Даня Милохин жёстко упал всем телом на лёд во время исполнения номера в паре с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой в финале очередного сезона телешоу «Ледниковый период». Об этом сообщает «Газета.ру».
В последний день шоу все пары исполняли свои лучшие номера на проекте. Медведева и Милохин повторили зажигательную программу под Uptown Funk в исполнении Марка Ронсона и Бруно Марса. Во время скольжения по льду Милохин неожиданно потерял равновесие, всем телом растянулся на льду и подкатился к судейскому столу. Однако блогер сумел быстро подняться и продолжить выступление.
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