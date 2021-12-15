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Даня Милохин жёстко упал в номере с Евгенией Медведевой в финале «Ледникового периода»

Даня Милохин жёстко упал в номере с Евгенией Медведевой в финале «Ледникового периода»
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Российский тиктокер Даня Милохин жёстко упал всем телом на лёд во время исполнения номера в паре с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой в финале очередного сезона телешоу «Ледниковый период». Об этом сообщает «Газета.ру».

В последний день шоу все пары исполняли свои лучшие номера на проекте. Медведева и Милохин повторили зажигательную программу под Uptown Funk в исполнении Марка Ронсона и Бруно Марса. Во время скольжения по льду Милохин неожиданно потерял равновесие, всем телом растянулся на льду и подкатился к судейскому столу. Однако блогер сумел быстро подняться и продолжить выступление.

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