Киркоров объяснил, почему поставил высший балл паре Медведева/Милохин, несмотря на падение

Известный российский артист Филипп Киркоров объяснил, почему поставил высший балл паре двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой и тиктокеру Дане Милохину в финале телешоу «Ледниковый период». Ранее сообщалось, что Милохин жёстко упал в номере с Медведевой.
По словам Киркорова, высший балл он поставил потому, что ему очень понравились предыдущие номера — в частности, «Снежная королева».
«Снежная королева» меня убила, это был какой-то шедевр. Это было так трогательно и красиво!
Женя, Даня, как вы сегодня делали, как ты шёл к этому номеру, к этому финалу, через сколько прошёл — через травмы, через падения и неумение. У тебя было одно в глазах: хочу и смогу. Ты захотел — и ты смог. Ты споткнулся, но я этого не видел. Всё остальное было: артистизм, кураж», — цитирует Киркорова Sport24.
Напомним, на шоу «Ледниковый период» пара Медведева/Милохин продемонстрировала номер «Снежная королева», в котором Милохин допустил падение.
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