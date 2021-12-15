Евгения Медведева назвала Татьяну Тарасову олицетворением фигурного катания

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, выступающая в телевизионном проекте «Ледниковый период» в паре с блогером и тиктокером Даней Милохиным, пожелала скорейшего выздоровления Татьяне Тарасовой.

Заслуженный тренер СССР Тарасова, которая обычно возглавляет жюри «Ледникового периода», пропустила второй подряд выпуск телешоу из-за плохого самочувствия. На съёмках финального эпизода её заменил певец Филипп Киркоров.

«Мы очень рады видеть здесь Филиппа Бедросовича, но желаем здоровья Татьяне Анатольевне, которая не может присутствовать второй выпуск подряд. Она и есть фигурное катание. Она олицетворяет этот вид спорта. Выздоравливайте, Татьяна Анатольевна!» — приводит слова Медведевой «Газета.Ru».