Гуменник и Тарасова/Морозов выиграли общий зачёт турниров серии «челленджер»

Пётр Гуменник и спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов выиграли общий зачёт серии «челленджер», сообщается на сайте ISU. Для определения победителя суммировались баллы, набранные на двух лучших для участника турнирах. У Гуменника такими стали соревнования в Казахстане и Польше. Для Тарасовой и Морозова – в Финляндии и Польше.

Призёрами серии стали Марк Кондратюк и танцевальный дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин. Кондратюк, выступавший на этапах в Германии и Казахстане, стал третьим, а Дэвис/Смолкин после выступлений в Австрии и Польше – вторыми.

Тройка лучших участников в каждом виде получит призовые выплаты.

Отметим, что в зачёте женщин лучшая из россиянок Камила Валиева заняла только 51-е место, а Елизавета Туктамышева стала 55-й. Дело в том, что отечественные фигуристки выступали только на одном «челленджере» — в Финляндии.