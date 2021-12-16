Медведева ответила Загитовой, чему они с Милохиным научились в «Ледниковом периоде»

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева ответила на вопрос олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой о телепроекте «Ледниковый период». Медведева выступает в паре с тиктокером Даней Милохиным, Загитова является одной из ведущих шоу.

«Какие останутся эмоции? У меня положительные. Я очень многому научилась. Даня научился собираться, я — расслабляться. Чувствую себя раскованнее, освободилась от зажимов, стала добрее, проще», — приводит слова Медведевой «Газета.ру».

«Ледниковый период» меняет людей. И поздравляю, что Авербух наконец отпустит вас из ледового рабства», — заметила Загитова.

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