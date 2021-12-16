Медведева ответила Загитовой, чему они с Милохиным научились в «Ледниковом периоде»

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева ответила на вопрос олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой о телепроекте «Ледниковый период». Медведева выступает в паре с тиктокером Даней Милохиным, Загитова является одной из ведущих шоу.
«Какие останутся эмоции? У меня положительные. Я очень многому научилась. Даня научился собираться, я — расслабляться. Чувствую себя раскованнее, освободилась от зажимов, стала добрее, проще», — приводит слова Медведевой «Газета.ру».
«Ледниковый период» меняет людей. И поздравляю, что Авербух наконец отпустит вас из ледового рабства», — заметила Загитова.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 16 декабря 2021
-
07:44
-
07:37
-
00:52
- 15 декабря 2021
-
22:02
-
20:40
-
18:46
-
18:19
-
16:51
-
16:33
-
16:09
-
16:01
-
14:30
-
14:26
-
13:58
-
13:55
-
13:46
-
13:03
-
12:52
-
12:30
-
11:33
-
10:59
-
10:56
-
10:45
-
09:55
-
08:45
-
08:30
-
07:56
-
07:52
-
07:45
- 14 декабря 2021
-
23:56
-
23:34
-
23:25
-
22:49
-
22:13
-
21:29