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Даня Милохин — о поцелуе с Медведевой: Женя спрашивала: «Как долго будет?»

Даня Милохин — о поцелуе с Медведевой: Женя спрашивала: «Как долго будет?»
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Российский тиктокер Даня Милохин, выступающий в шоу «Ледниковый период» с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой, высказался о нашумевшем номере с их поцелуем.

«Мы не репетировали поцелуй. Мы договорились, что поцелуй будет только там. Женя спрашивала: «Как долго будет? А как?» Я говорил, что мы поймём и решим прям там, на съёмках», — приводит слова Милохина Радио «Комсомольская правда».

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира (2016, 2017), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), двукратная чемпионка России (2016, 2017).

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