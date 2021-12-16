Даня Милохин — о поцелуе с Медведевой: Женя спрашивала: «Как долго будет?»

Российский тиктокер Даня Милохин, выступающий в шоу «Ледниковый период» с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой, высказался о нашумевшем номере с их поцелуем.

«Мы не репетировали поцелуй. Мы договорились, что поцелуй будет только там. Женя спрашивала: «Как долго будет? А как?» Я говорил, что мы поймём и решим прям там, на съёмках», — приводит слова Милохина Радио «Комсомольская правда».

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира (2016, 2017), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), двукратная чемпионка России (2016, 2017).

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