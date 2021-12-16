Медведева показала страстный танец с Милохиным, Домнина каталась с закрытыми глазами. Фото

В Москве состоялись съёмки 11-го выпуска спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». В нём приглашённая звезда становится в пару с известным титулованным фигуристом, и они борются за звание лучшего дуэта проекта. Участников «Ледникового периода» судят пять членов жюри. В нынешнем сезоне, помимо Татьяны Тарасовой, это место занимают Максим Траньков и Татьяна Навка. Ещё два члена жюри меняются на протяжении всего сезона. Алина Загитова и Алексей Ягудин ведут шоу, и именно с ними участники делятся первыми впечатлениями после своих прокатов.



Российский тиктокер Даня Милохин рассказал олимпийской чемпионке 2018 года по фигурному катанию Алине Загитовой, как двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заплакала на тренировке в три часа ночи. Медведева и Милохин вместе выступают в телешоу «Ледниковый период», Загитова является ведущей проекта.



«Женя, я отметила высокую поддержку. Вы вышли на новый уровень, но кажется, что ты руку чуть-чуть побоялась отпустить в конце. Ещё страшно делать парные поддержки?» — цитирует Загитову «Газета.ру».



«Я не отпустила руку, поставила обратно. Это была поддержка на одной руке. Не могу сказать, что страшно», — ответила Медведева.



«Ага, конечно. В первый раз она вообще заплакала!» — добавил Милохин.



Лучшие кадры с ледового шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.