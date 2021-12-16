Беременная жена Александра Энберта попала в реанимацию

Алеся Энберт, супруга российского фигуриста Александра Энберта, попала в реанимацию. Об этом она сообщила в своём «инстаграме». В октябре стало известно, что Алеся беременна.
«Друзья, я понимаю, что так надолго пропала. Но я лежу в реанимации ковид-госпиталя для беременных. И пока меня хотя бы не переведут в обычную палату, не могу ничего вам сказать. Лежать в «красной зоне» тяжело, но врачи говорят, что кризис мы пережили. А значит, дальше будет только лучше. С малышкой всё хорошо. Я обязательно вам напишу, как только мне станет получше», — написала Алеся Энберт.
Александр Энберт — серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в паре с Натальей Забияко. В феврале 2020 года из-за проблем со здоровьем Александр вынужден был завершить спортивную карьеру в профессиональном спорте и теперь выступает только в шоу. Он был партнёром Евгении Медведевой в спектакле «Анна Каренина», второй год участвует в телепроекте «Ледниковый период».
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