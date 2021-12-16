Евгения Медведева назвала черту своего характера, которая одновременно помогает и мешает

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева порассуждала на тему своего характера. По словам Медведевой, её упрямство как помогает ей, так и мешает.

«Какие у тебя есть сильные и слабые стороны в характере и как они тебе помогают? Думаю, это одна и та же черта, если смотреть с разных сторон. Это упрямство. Упрямство мне помогает добиваться моих целей, упрямство помогает отстаивать мою точку зрения.

Но иногда это мешает. Грубо говоря, я необоснованно могу быть где-то неправа, потому что бывают такие моменты, где нужно находить компромиссы, а я иногда упираюсь и ссорюсь с людьми не по делу. Так что упрямство, да. Это одновременно и хорошая черта характера, которая мне помогает, и одновременно черта, которая мешает в общении и каких-то делах», — рассказала Медведева в своём «инстаграме», отвечая на вопрос подписчика.

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