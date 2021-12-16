«Агата — мой краш среди девочек». Филипп Киркоров оценил номер Муцениеце и Энберта

Знаменитый российский певец Филипп Киркоров, ставший членом жюри шоу «Ледниковый период», поделился впечатлениями от номера актрисы Агаты Муцениеце и фигуриста Александра Энберта в финале проекта. Пара исполнила номер, посвящённый Великой Отечественной войне.

«Агата вообще мой краш среди девочек. Может, номер не очень праздничный, но год был юбилейный. Этот номер, наверное, отдал дань той победе, которую одержали наши солдаты, наша страна», — приводит слова Киркорова WMJ.

Александр Энберт — серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в паре с Натальей Забияко.

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