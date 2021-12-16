Алексей Ягудин — Тарасовой: вся наша любовь с вами, Татьяна Анатольевна
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин обратился к знаменитому тренеру Татьяне Тарасовой, которая не присутствовала в жюри на съёмках финала «Ледникового периода». Ягудин — бывший ученик Тарасовой.
«Вся наша любовь с вами, Татьяна Анатольевна», — написал Алексей в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с тренером.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Алексея Ягудина.
Ранее Тарасовой пожелали здоровья призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух и олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина.
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