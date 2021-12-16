«Я поддержала Сашу финансово». Татьяна Навка рассказала о старшей дочке

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, чем занимается её старшая дочь Александра. Отец девушки — двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира 1993 года в танцах на льду Александр Жулин, являющийся бывшим мужем Татьяны.

«Саше 21 год, она учится на четвёртом курсе в МГИМО, на факультете МЭО, и совсем недавно открыла свой бизнес. Дочь сама разработала концепцию и идею проекта. Мы арендовали точку в «Депо» с фокусом на Bubble Tea — это очень популярный за границей напиток, о котором в нашей стране пока мало кто знает. Конечно же, на начальном этапе я поддержала Сашу финансово. Как только проект выйдет на самоокупаемость, то все мои инвестиции в проект Саша мне возместит — как настоящий предприниматель.



Саша пока живёт с нами, но она очень самостоятельная и независимая, так что у меня нет никаких сомнений, что и вдали от родителей она прекрасно справится с хозяйством и другими домашними делами. Другое дело, что я, конечно, буду по ней скучать, она ведь мне не просто дочь, но и подруга», — цитирует Навку Teleprogramma.

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