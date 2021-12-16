Татьяна Тарасова ответила на вопрос о состоянии своего здоровья

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на вопрос о состоянии своего здоровья.

«Со мной всё в порядке. Спасибо за беспокойство!» — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

Ранее на этой неделе 74-летняя Тарасова пропустила съёмки двух заключительных выпусков телепроекта «Ледниковый период», жюри которого она неизменно возглавляет, из-за проблем со здоровьем. Участники шоу Татьяна Тотьмянина, Алексей Ягудин, Максим Траньков и другие известные фигуристы пожелали здоровья российскому специалисту. Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева назвала Тарасову олицетворением фигурного катания, а Илья Авербух, завершая сезон «Ледникового периода», расплакался.

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