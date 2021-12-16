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Евгения Медведева попросила подписчиков пожелать здоровья Татьяне Тарасовой

Евгения Медведева попросила подписчиков пожелать здоровья Татьяне Тарасовой
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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева обратилась к своим подписчикам. Фигуристка попросила своих многочисленных болельщиков пожелать здоровья тренеру Татьяне Тарасовой.

«Вчера на съёмках финала «Ледникового периода» очень не хватало Татьяны Анатольевны. Огромная величина в мире фигурного катания. Я горжусь знакомством с Вами и очень прошу каждого из вас пожелать здоровья Великому тренеру и замечательному человеку», — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».

Ранее на этой неделе 74-летняя Тарасова пропустила съёмки двух заключительных выпусков телепроекта «Ледниковый период», жюри которого она неизменно возглавляет, из-за проблем со здоровьем. Участники шоу Татьяна Тотьмянина, Алексей Ягудин, Максим Траньков и другие известные фигуристы пожелали здоровья российскому специалисту, а Илья Авербух, завершая сезон шоу, расплакался.

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