Евгения Медведева и Даня Милохин рассказали о первой встрече
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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и тиктокер Даня Милохин в интервью каналу GQ Russia на YouTube рассказали о первой встрече. Пара вместе выступает в телевизионном проекте «Ледниковый период».
Даня Милохин: Я стоял с большими глазами. Очень волновался, мне было страшно. Как не волноваться, нам с тобой катать полгода. Интересно было, какая ты, что у тебя в голове, срастёмся ли мы в паре. Мы не срослись поначалу. Я кататься не умел и только держался за тебя.
Евгения Медведева: Поначалу это было что-то страшное. Мы вставали в позицию, и он просто за меня цеплялся, и мы падали.
Даня Милохин: За неё держался и ехал. И Илья такой: «Да! Эта пара нужна нам». Зато сейчас всё замечательно.
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