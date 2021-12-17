Трусова и Туктамышева вошли в предварительный состав участниц ЧР-2022

Опубликованы предварительные списки участников чемпионата России – 2022 по фигурному катанию, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.
В женском одиночном катании заявлены 18 фигуристок. Среди них главные претендентки на попадание в олимпийскую команду: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Майя Хромых. Примут участие в турнире Анастасия Гулякова, Софья Самодурова, Валерия Шульская и Ксения Синицына. Будущее российского фигурного катания представят Анастасия Зинина, Софья Муравьёва, Аделия Петросян и Софья Самоделкина. Также в заявку попали Ксения Гущина, Анастасия Морозова, Вероника Петеримова, Полина Свириденко и Вероника Яметова.
Короткую программу женщины покажут 24 декабря, произвольную – 25-го.
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