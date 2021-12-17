Алина Загитова показала фото с шестилетней ученицей Этери Тутберидзе

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, россиянка Алина Загитова опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» новую фотографию. На снимке спортсменка изображена вместе с шестилетней Арабэллой Вафиной, одной из учениц заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Встретились с Арабэллой Вафиной», — подписала она фото.

Фото: https://www.instagram.com/azagitova/

Загитова также является чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018). Алина — первая в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка участвует в ледовых шоу, является ведущей телепроекта «Ледниковый период», учится на факультете журналистики.

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