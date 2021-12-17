Елизавета Туктамышева выложила селфи в день 25-летнего юбилея. Фото

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» свежую фотографию. Сегодня, 17 декабря, спортсменке исполнилось 25 лет.

«Именинная девочка», — подписала она фотографию.

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/

В сезоне-2021/2022 Елизавета Туктамышева дважды поднималась на пьедестал почёта на этапах серии Гран-при и отобралась в финал. Однако соревнования шести сильнейших были отменены. Туктамышева считается одной из фавориток чемпионата России, на котором пройдёт отбор на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

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