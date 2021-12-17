Елизавета Туктамышева выложила селфи в день 25-летнего юбилея. Фото

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» свежую фотографию. Сегодня, 17 декабря, спортсменке исполнилось 25 лет.
«Именинная девочка», — подписала она фотографию.
Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/
В сезоне-2021/2022 Елизавета Туктамышева дважды поднималась на пьедестал почёта на этапах серии Гран-при и отобралась в финал. Однако соревнования шести сильнейших были отменены. Туктамышева считается одной из фавориток чемпионата России, на котором пройдёт отбор на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 17 декабря 2021
-
10:44
-
09:49
-
09:43
-
09:14
-
09:10
-
07:40
-
01:00
-
00:45
- 16 декабря 2021
-
22:17
-
21:33
-
20:01
-
16:41
-
15:29
-
15:00
-
14:50
-
13:48
-
13:20
-
13:05
-
12:49
-
12:32
-
12:30
-
12:11
-
11:48
-
11:35
-
10:50
-
10:07
-
09:45
-
09:16
-
07:44
-
07:37
-
00:52
- 15 декабря 2021
-
22:02
-
20:40
-
18:46
-
18:19