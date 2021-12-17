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Тотьмянина показала групповое фото участников «Ледникового периода», Авербух отреагировал

Тотьмянина показала групповое фото участников «Ледникового периода», Авербух отреагировал
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Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина в своём «инстаграме» разместила групповое фото участников шоу «Ледниковый период». Она выступала в паре с актёром Иваном Колесниковым.

«Эти эмоции!» — подписала снимок Тотьмянина.

На пост Татьяны отреагировали участники проекта. Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух написал «Спасибо». Ксения Бородина и Дмитрий Соловьёв опубликовали эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Татьяны Тотьмяниной

В дуэте с Максимом Марининым Татьяна является также пятикратной чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой мира.

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