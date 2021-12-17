Филипп Киркоров: Татьяна Тарасова действительно в больнице. Молитесь

Известный российский певец Филипп Киркоров рассказал, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова действительно находится в больнице. Тарасова по состоянию здоровья пропустила съёмки финала очередного сезона телепроекта «Ледниковый период», Киркоров заменил её в жюри.
«Она (Тарасова. — Прим. «Чемпионата») действительно в больнице. Молитесь. Дай бог, всё будет хорошо», — приводит слова певца News.ru.
Ранее призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух в ходе съёмок «Ледникового периода» заплакал и попросил пожелать Тарасовой здоровья. Татьяна Анатольевна заверила, что с ней всё в порядке.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 17 декабря 2021
-
12:03
-
11:45
-
11:39
-
10:44
-
09:49
-
09:43
-
09:14
-
09:10
-
07:40
-
01:00
-
00:45
- 16 декабря 2021
-
22:17
-
21:33
-
20:01
-
16:41
-
15:29
-
15:00
-
14:50
-
13:48
-
13:20
-
13:05
-
12:49
-
12:32
-
12:30
-
12:11
-
11:48
-
11:35
-
10:50
-
10:07
-
09:45
-
09:16
-
07:44
-
07:37
-
00:52
- 15 декабря 2021
-
22:02