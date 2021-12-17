Филипп Киркоров: Татьяна Тарасова действительно в больнице. Молитесь

Известный российский певец Филипп Киркоров рассказал, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова действительно находится в больнице. Тарасова по состоянию здоровья пропустила съёмки финала очередного сезона телепроекта «Ледниковый период», Киркоров заменил её в жюри.

«Она (Тарасова. — Прим. «Чемпионата») действительно в больнице. Молитесь. Дай бог, всё будет хорошо», — приводит слова певца News.ru.

Ранее призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух в ходе съёмок «Ледникового периода» заплакал и попросил пожелать Тарасовой здоровья. Татьяна Анатольевна заверила, что с ней всё в порядке.

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