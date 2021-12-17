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Морис Квителашвили обратился к Елизавете Туктамышевой

Морис Квителашвили обратился к Елизавете Туктамышевой
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Грузинский, ранее российский фигурист Морис Квителашвили, выступающий под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, обратился к чемпионке мира и Европы 2015 года Елизавете Туктамышевой. Сегодня, 17 декабря, Туктамышевой исполнилось 25 лет.

«Лиза, ты всегда молодая! С днём рождения!» — написал Квителашвили в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: «инстаграм» мориса квителашвили

В сезоне-2021/2022 Елизавета Туктамышева дважды поднималась на пьедестал почёта на этапах серии Гран-при и отобралась в финал, однако соревнования шести сильнейших были отменены. Туктамышева считается одной из фавориток чемпионата России, на котором пройдёт отбор на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

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