ISU объявил об отмене финала Гран-при по фигурному катанию. Ранее сообщалось о переносе

Международный союз конькобежцев (ISU) официально объявил об отмене финала Гран-при по фигурному катанию. Ранее сообщалось о переносе турнира, изначально он должен был пройти в Осаке (Япония) с 9 по 12 декабря.

«После объявления 2 декабря 2021 года об отмене финала Гран-при по фигурному катанию в Осаке (Япония) ISU оценил возможность переноса мероприятия на конец сезона и обратился к шести членам группы ISU по проведению Гран-при, чтобы узнать, смогут ли они провести мероприятие. К сожалению, несмотря на все усилия, приложенные ISU и группой, не удалось найти решения, которое позволило бы провести турнир.

Таким образом, Совет ISU, к сожалению, решил отменить финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/2022.

ISU сожалеет, что провести мероприятие в этом сезоне не представляется возможным, и благодарит членов ISU за их усилия и сотрудничество», — отмечается в заявлении ISU.

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