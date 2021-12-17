В Федерации фигурного катания России отреагировали на отмену финала Гран-при

Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал решение ISU отменить финал Гран-при, который должен был проходить в Осаке (Япония). Ранее было решено перенести турнир, запланированный на 9-12 декабря, но затем в организации решили, что провести его в конце сезона будет невозможно. Соревнования отменили из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон».



«Этот турнир принадлежит ISU, поэтому обсуждать решение, которое принял ISU, вряд ли будет корректно. Конечно, жалко, что эти соревнования не состоятся, потому что на них должно было выступать достаточно большое количество российских фигуристов, которые были готовы к турниру. Но сожалеть сейчас — это то же самое, что сожалеть и быть неудовлетворенным от того, что в своё время отменили чемпионат мира в Монреале, к которому многие наши спортсмены были очень хорошо готовы. Надеюсь, что для наших спортсменов это будет самая большая проблема. Главное, чтобы у них было здоровье и чтобы они хорошо катались. Поэтому будем надеяться только на лучшее», — цитирует Когана РИА «Новости».

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